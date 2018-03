Elezioni 2018, risultati Camera deputati: nel collegio di Monreale brinda Chiazzese

Nel collegio di Monreale per la Camera dei deputati vince Giuseppe Chiazzese (Movimento 5 Stelle) che supera - forse a sorpresa - l'ex ministro Saverio Romano. Chiazzese, farmacista di Corleone, che per la prima volta si era "tuffato" in una competizione elettorale è riuscito ad avere la meglio su un nome "pesante" della politica siciliana, ottenendo il 46%. Romano, ministro dell'Agricoltura nell'ultimo governo Berlusconi, esponente di spicco dei centristi in Sicilia, si ferma invece al 38%.

Salvo Lo Giudice, candidato del centrosinistra, con alle spalle una legislatura all'Ars (alle Regionali del 2012 è stato il sesto più votato in provincia di Palermo e il primo assoluto in città) ha strappato solo il 9%. Lo scorso novembre, candidato nella lista di Sicilia Futura, non era stato riconfermato al parlamento regionale.

E' quarto invece Serafino La Corte, candidato con Liberi e Uguali con un passato da attivista nel Movimento 5 Stelle. Impegnato nel sociale e nella difesa dell’ambiente con Legambiente, dopo aver "divorziato" dai pentastellati, La Corte si era candidato con Mov139 al Consiglio comunale. Chiudono a ruota tutti gli altri: Fabio Ferranti (Il popolo della famiglia), Francesca Tumminello (Potere al popolo), Ignazio Gendusa (Italia agli italiani), Caterina Cerra (Casapound), Daniele Urso (Partito comunista).