Elezioni amministrative 2018: seggi aperti in 26 Comuni del Palermitano: si vota fino alle 23

Seggi aperti in 26 Comuni del Palermitano. Si vota dalle 7 alle 23, per scegliere sindaci e consiglieri comunali. Sono in 63 a contendersi la poltrona di primo cittadino. La pattuglia più nutrita di aspiranti alla poltrona di primo cittadino è a Partinico, dove saranno in otto a sfidarsi. A Gratteri, Giuliana e Sclafani Bagni c'è un solo candidato, rispettivamente Giuseppe Muffoletto, Francesco Scaripinato e Giuseppe Sollazzo dovranno soltanto superare il quorum (il 50% di preferenze dei votanti) per essere eletti.

Ecco tutti i Comuni al voto e i candidati sindaco:

Alimena

Baucina

Campofelice di Roccella

Campofiorito

Capaci

Casteldaccia

Castronovo di Sicilia

Cefalà Diana

Cerda

Collesano

Contessa Entellina

Geraci Siculo

Giuliana

Gratteri

Lercara Friddi

Marineo

Montemaggiore Belsito

Partinico

Roccapalumba

Sciara

Sclafani Bagni

Torretta

Ustica

Ventimiglia di Sicilia

Vicari

Villafrati

Elezioni comunali 10 giugno 2018: come si vota alle amministrative

Nei Comuni con più di 15mila abitanti (nel Palermitano solo Partinico) si vota con un sistema elettorale maggioritario a doppio turno, mentre nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 15mila abitanti si vota con il sistema maggioritario a turno unico. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 10 giugno.

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L’elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nei Comuni più popolosi si può votare per una lista attribuendo così la preferenza anche al candidato sindaco collegato, oppure si può votare solo per il candidato sindaco non esprimendo la preferenza per alcuna lista. Si può votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata o in alternativa si può votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata (è il "voto disgiunto"). Infine l’elettore potrà manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere. L’elezione del sindaco è contestuale a quella dei consiglieri comunali collegati alla medesima lista.