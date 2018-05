Partinico, è ufficiale: la presidente dei Giovani del Pd candidata nel centrodestra

Non è una fake news. E' stata confermata la candiatura alle elezioni amministrative di Partinico, nella lista "Idea Sicilia. Popolari e autonomisti", della presidente della direzione provinciale dei Gd Roberta Oliva. Scoppia il caos nella federazione dei giovani del Pd: dopo Elvira Martino, Giuliana Milone, Dario Macchiarella e Maria Grazia Gullo, interviene il segretario Antonino Musca: "Ho aspettato fino all’ultimo - dice - perché mi sembrava una barzelletta. Ma alle 12, termine ultimo per la presentazione delle liste, c’è l’ufficialità. Il comportamento di Oliva è inaccettabile. La sua candidatura all’interno di una lista di centrodestra fa male all’intera organizzazione giovanile".

L’adesione ai Giovani Democratici, a norma di statuto, è incompatibile con candidature a sostegno di liste alternative ai valori e principi dei Gd e del Pd. "E' vero che non c’è una lista con il simbolo del Pd alle elezioni amministrative di Partinico - prosegue Musca - ma è pur vero che la lista “Idea Sicilia. Popolari e autonomisti” in cui è candidata l’Oliva è chiaramente espressione di un assessore regionale della Giunta Musumeci. E per noi Giovani Dem tutto questo è inaccettabile".

Martino, Milone, Macchiarella e Gullo avevano chiesto a Musca la convocazione urgente della direzione provinciale. "Un fatto di tale gravità non può passare in silenzio e certamente noi non ci staremo”.