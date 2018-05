Elezioni Partinico, la ricetta di De Luca per una migliore viabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La mia, la nostra Partinico, sarà una città che si sarà riappropriata del futuro, in ogni ambito della vita di tutti noi – dichiara Maurizio De Luca, candidato sindaco di Diventerà bellissima e dell’intero centrodestra – A cominciare dalla viabilità, che dovrà consentirci di raggiungere ogni parte della città con facilità e in piena sicurezza, e in particolar modo dalla strada che dovrebbe consentire un agevole accesso al mercato ortofrutticolo. Al momento però un guardrail ne impedisce l’uso e la strada che siamo costretti a percorrere è pericolosa e troppo spesso teatro di incidenti. La soluzione è semplice e si poggia su un più e un meno, oltre che sulla collaborazione dell’Anas, di cui non dubito: sarà sufficiente eliminare il guardrail e aggiungere un semaforo per alleggerire e mettere in sicurezza la viabilità in tutta la città, non soltanto nella zona del mercato ortofrutticolo. Nessun libro dei sogni per la mia Partinico, soltanto soluzioni ragionevoli a problemi reali”.