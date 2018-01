Blitz dei carabinieri all'ufficio elettorale: sequestrati gli atti delle liste di Ferrandelli

I carabinieri hanno fatto ingresso stamani negli uffici elettorali del Comune. I militari del Nucleo investigativo hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Procura "relativo alla documentazione delle liste elettorali delle formazioni politiche che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Fabrizio Ferrandelli" alle scorse amministrative di giugno. Sotto sequestro anche la documentazione relativa ai candidati al Consiglio e alle circoscrizioni per verificare la veridicità delle firme allegate. Il provvedimento è firmato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Enrico Bologna e Claudia Ferrari.

"Mi auguro come sempre - commenta Ferrandelli a PalermoToday - che venga fatta chiarezza e per quanto mi riguarda offrirò il mio contributo alla magistratura. Non ho ricevuto alcuna notifica e non sono neanche coinvolto nell’indagine a livello personale. Posso rispondere delle mie liste. Per le quali è stato fatto un lavoro di verifica maniacale”.

Le liste per il Consiglio a supporto di Ferrandelli erano sette: "Palermo con Fabrizio" (ha ottenuto 17727 voti, 7,49%); "I Coraggiosi Palermo"(14349 voti, 6,07%); "Palermo prima di tutto​" (5445 voti, 2,3%); "Udc" (7240 voti, 3,6%); "Cantiere Popolare" (10071 voti, 4,26%); "Forza Italia" (20367 voti, 8,61%); "Al Centro" (2036 voti, 0,86%).

La verifica è scattata dopo l'apertura dell’inchiesta che vede indagato Ferrandelli per voto di scambio politico-mafioso, in seguito alle dichiarazioni del pentito Giuseppe Tantillo. Le intercettazioni eseguite allora hanno portato a un secondo fascicolo, che ipotizza le firme false per la presentazione delle liste.