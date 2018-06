Elezioni Castronovo, Aricò: "Irregolarità nella ripartizione dei seggi del Consiglio comunale"

"A Castronovo di Sicilia i seggi relativi al nuovo Consiglio comunale sono stati ripartiti erroneamente, capovolgendo quanto prevede la normativa in materia". A lanciare la bomba è Alessandro Aricò, capogruppo di DiventeràBellissima all'Ars, annunciando un'interrogazione parlamentare rivolta all'assessorato regionale delle Autonomie locali. "Al termine delle ultime Amministrative - denuncia Aricò - l'adunanza dei presidenti di sezione a Castronovo di Sicilia ha assegnato otto seggi alla lista 'La S-Volta buona' del candidato sindaco vincente, nonostante essa abbia ottenuto meno voti rispetto all'altra lista in competizione, cioè 'Per Castronovo', a cui invece sono stati attribuiti solo tre seggi più quello del sindaco perdente".

La corretta applicazione della legge elettorale imponerrebbe di assegnare il 60 per cento dei seggi alla lista “Per Castronovo” cioè sette, compreso quello del candidato sindaco perdente Vitale Gattuso, e i restanti cinque alla lista “La S-Volta buona”. "Lo stesso Ufficio elettorale della Regione, interpellato dai rappresentanti della lista “Per Castronovo” - continua il capogruppo di DiventeràBellissima all'Ars - ha risposto con nota del 21 giugno confermando che l'adunanza dei presidenti di sezione locale ha effettuato 'un'errata assegnazione dei seggi' alle due liste". Aricò annuncia la presentazione di un'interrogazione rivolta all'assessorato regionale delle Autonomie locali "per chiedere che prima della convocazione del primo Consiglio comunale sia ripristinata la legalità, attribuendo correttamente i seggi".