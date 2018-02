Elezioni, a Bagheria inaugurazione comitato LeU

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi alle 20.30 sarà inaugurata la nuova sede del Comitato "Liberi e uguali" a Bagheria, in piazza Indipendenza. L'incontro intende avviare un contatto diretto tra candidati ed elettori al fine di promuovere un rapporto di partecipazione, di collaborazione e di fiducia verso chi deve rappresentare nelle istituzioni le esigenze e le necessità dei cittadini, e le istanze a tutela del territorio. Contestualmente sarà presentato il programma di iniziative che il comitato intende organizzare in città per questa campagna elettorale che vedrà come protagonista al Senato, Nadia Spallitta, candidata al collegio uninominale: Sicilia 2 Palermo - Bagheria.

“Il comitato farà da da apripista per risanare situazioni complesse che si trascinano da troppi anni in questa città. Prime tra tutte è l’abusivismo edilizio", afferma Spallitta. Oltre che l’avvocato ed ex consigliere comunale di Palermo, saranno presenti all’evento: Rosa M.G. La Plena, Mariella Maggio, Fabrizio Bocchino ed Erasmo Palazzotto.