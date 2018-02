Elezioni, "Liberi e Uguali a Bagheria: “Conosciamo i nostri candidati”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledi’ 7 febbraio alle 20.30 in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Comitato “Liberi e Uguali” di Bagheria (Piazza Indipendenza, 1), si svolgerà l’incontro con i candidati del collegio uninominale e plurinominale che riguarda il comprensorio bagherese con l’obbiettivo di “avviare un contatto diretto tra candidati ed elettori al fine di promuovere un rapporto di partecipazione, di collaborazione e di fiducia verso chi deve rappresentare nelle istituzioni le esigenze e le necessità dei cittadini, e le istanze a tutela del territorio” commenta il Prof. Manlio Schiavo, coordinatore del comitato bagherese.

Contestualmente sarà presentato il programma di iniziative che il comitato intende organizzare sul territorio per la campagna elettorale. Parteciperanno all’incontro: Rosa M.G. La Plena, esperta nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Coordinatrice Area Beni confiscati Confcooperative Regione Sicilia, coordinamento attività delle cooperative che gestiscono beni confiscati, cura dei rapporti istituzionali con gli organi di governo della Regione e altri enti. Mariella Maggio, deputato uscente ARS, Presidente Commissione IV – Ambiente e Territorio, Componente Commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro Componente Commissione Esame delle attività dell’Unione Europea. Coordinatrice regionale ART.1 – MDP. Nadia Spallitta, avvocato cassazionista, Nel 2007 è stata eletta consigliere comunale della città di Palermo componente della commissione urbanistica, e successivamente, nel 2009 Presidente della stessa commissione. Fabrizio Bocchino, nel marzo 2013 viene eletto senatore.

Nel maggio dello stesso anno viene eletto vicepresidente della VII Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato. Nel marzo 2016 aderisce al processo costituente del gruppo parlamentare Sinistra Italiana. Erasmo Palazzotto, deputato di Sinistra Italiana, vice Presidente della Commissione Esteri, si è distinto per il suo impegno in difesa dei Diritti Umani, per il riconoscimento dello Stato di Palestina e contro le violazioni dei diritti del popolo Curdo. Nel congresso fondativo di Sinistra Italiana a Febbraio del 2017 è stato eletto nella Segreteria Nazionale in qualità di Responsabile Esteri; L’assemblea è pubblica ed aperta a tutti i cittadini.