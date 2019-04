Elezioni amministrative in 6 comuni del Palermitano: alle 12 affluenza al 14,79%

In Sicilia nei 34 comuni chiamati al voto per rinnovare sindaci e Consigli alle 12 ha votato il 15,06% dei 436.567 elettori. Nei sei comuni del Palermitano al voto, su 104.676 aventi diritto sono andati alle urne in 15.482, pari al 14,79%. I dati sono resi noti dalla Regione Siciliana.

Affluenza maggiore a Bompietro con il 17,16%. La più bassa a Roccamena con il 5,01%. A Bagheria è del 15,40%, Monreale 14,74%, Cinisi 14,62%, Borgetto 13,16%.