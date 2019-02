Elezioni Bagheria, Gino Di Stefano è il candidato sindaco del centrodestra 

Gino Di Stefano è il candidato sindaco del centrodestra di Bagheria. Lo sostengono La Lega, DiventeràBellissima e Udc, e i movimenti e le liste civiche L’Aquilone – Idee in volo per Bagheria e Aspra, Cristiani in Azione per Bagheria, Bagheria in … Comune. "Rinunciamo alla prerogativa di indicare un candidato primo cittadino della Lega - spiega Igor Gelarda, tesponsabile regionale enti locali del Carroccio - perché in questo momento Bagheria ha bisogno di unità, e perché riteniamo che occorra ripartire dai cittadini e dai territori. Non siamo a caccia di poltrone ma vogliamo risollevare la nostra terra. E crediamo si possa fare solo lavorando uniti. La Lega in Sicilia costruirà la propria classe dirigente e lo farà dal basso, a partire dai consigli comunali e nelle assemblee. Quando le condizioni lo consentiranno, come adesso a Bagheria, daremo forza ai progetti di rinnovamento della classe dirigente.

Secondo l'esponente regionale leghista la situazione di Bagheria sarebbe drammatica: "Si è passati dal pessimo governo della sinistra, all’ultima gestione disconosciuta dallo stesso Movimento 5 Stelle, che ha sospeso l’attuale sindaco. Era necessario dare un segnale di maturità ai cittadini. A Bagheria, la Lega vuole costruire e non rompere. Crediamo che ogni cittadino ed ogni sigla politica che voglia determinare il cambiamento della città dovrebbe sostenere questo progetto civico, mettendo di lato le proprie prerogative egoistiche di partito, in nome e per conto dell’interesse dei cittadini. In questa direzione abbiamo incontrato altri partiti: Diventerà Bellissima ed UDC. Speriamo che altri si aggreghino, senza egoismi. C'è posto per chiunque abbia a cuore il futuro di Bagheria".