Elezioni a Bagheria, Filippo Tripoli si candida a sindaco

Si allunga la lista dei candidati a sindaco di Bagheria. E' stata annunciata la candidatura di Filippo Maria Tripoli, 38 anni. L'ex consigliere comunale è sostenuto da alcune liste civiche.

"Qualsiasi squadra che voglia candidarsi per proporre un progetto politico volto a governare la nostra città e guidare le politiche del nostro comprensorio deve avere alla base la consapevolezza del periodo di forte difficoltà che stiamo attraversando - si legge in una nota - . Occorre un nuovo slancio, una nuova speranza. Si sta lavorando per mettere insieme le migliori energie presenti sul territorio, coinvolgendole per attivare una nuova progettualità e stabilire una nuova agenda politica. Oggi più che mai occorre estendere la partecipazione - si legge in una nota - Restiamo in attesa di nuove adesioni, libere e autonome e ci auspichiamo l'avvio di un dialogo per trovare la maggiore unità possibile. E' arrivato il tempo di presentare la nostra idea di città, il nostro primo programma, aperto a modifiche, critiche e proposte costruttive. Siamo a disposizione di questo progetto con tanta umiltà, con predisposizione all'ascolto, consapevoli che nessun percorso reale di cambiamento può essere imposto dall'alto,ma richiede progettare, insieme, dal basso".

La candidatura d Tripoli si aggiunge a quella di Gino Di Stefano, 45 anni, sostenuto dal centrodestra.