Elezioni straordinarie a Corleone e Palazzo Adriano, Centrodestra in campo con candidati sindaci unitari

In vista delle prossime elezioni amministrative in programma a Corleone e Palazzo Adriano si è tenuto a Palermo un vertice del Centrodestra. Hanno partecipato i responsabili provinciali di Forza Italia, DiventeràBellissima, Fratelli d'Italia, Udc ed Idea Sicilia. Durante l'incontro è stato deciso di presentare in questi due Comuni candidati sindaci unitari, come ad esempio già avvenuto - sempre nel Palermitano - alle recenti amministrative.

L'auspicio è che al tavolo del Centrodestra possano partecipare sia la Lega che i restanti movimenti politici che sostengono l'attuale governo regionale. Nei prossimi giorni in raccordo con le classi dirigenti locali e i movimenti civici territoriali saranno vagliate le prime ipotesi di candidature. Al contempo, si lavorerà alla stesura dei punti programmatici, che saranno dibattuti nel corso di successivi tavoli di confronto e prima della scelta definitiva dei candidati sindaci di coalizione.