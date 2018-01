Il Cga respinge l'appello: Frisa confermato sindaco di Scillato

Resta in carica il sindaco di Scillato, Giuseppe Frisa. Il Cga ha respinto l'appello presentato da Giuliano Cortina, arrivato secondo alle elezioni comunali del 2015.

Si chiude così una vicenda giudiziaria iniziata subito dopo le elezioni. Frisa aveva ottenuto 245 preferenze, contro le 241 di Cortina. quest'ultimo, difeso dall'avvocato Francesco Leone, ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali e la correzione in proprio favore del risultato elettorale. Il Tar ha però dato ragione ai legali del sindaco eletto, gli avvocati Rubino e Impiduglia, dichiando inammissibile il ricorso. Cortina si è così rivolto all'avvocato Gaetano Armao e si è appellato al Cga. Dopo avere esaminato i verbali relativi alle operazioni elettorali, il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto l'appello perchè "infondato". Frisa resta quindi in carica come sindaco di Scillato.