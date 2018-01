Politiche, l'ex pasionaria di sinistra Rosi Pennino candidata con Forza Italia

Non rinnega il suo passato a sinistra e motiva la sua candidatura in Forza Italia, spiegando che è l'unico modo per portare avanti le sue battaglie. Quelle per i diritti degli ultimi. Rosi Pennino - ex pasionaria di sinistra, nota per il suo impegno soprattutto nel campo dell'autismo e fondatrice dell'associazione "Parlautismo" - non correrà nel collegio di Palermo, ma in quello di Siracusa-Ragusa, guidato da un'altra donna: Stefania Prestigiacomo.

Un'ulteriore scelta di campo, dopo l'adesione al progetto politico del leader dei "Coraggiosi" Fabrizio Ferrandelli, che alle scorse elezioni amministrative l'aveva designata assessore. Ferrandelli, lo ricordiamo, era candidato sindaco in una coalizione sostenuta dal centrodestra, in cui Forza Italia era il partito di maggioranza relativa.

E proprio in Forza Italia, adesso, Rosi Pennino riprende il suo cammino politico. "Forza Italia mi ha cercata". ha dichiarato. Un'opportunità che il centrosinistra, invece, "non mi ha dato in questi anni". Anni durante i quali "sono diventata invisibile" per una "sinistra radical chic che ha abbandonato le periferie".