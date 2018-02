Elezioni, Fratelli d’Italia presenta a Bagheria il programma sulle politiche per la famiglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 26 febbraio, alle ore 18:00 al Comitato Elettorale di Bagheria (corso Butera n. 464), si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di Fratelli d’Italia sulle politiche per la famiglia. Interverranno gli esponenti del partito Carolina Varchi, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Bagheria, e Raoul Russo, candidato al Senato nel collegio plurinominale.

In particolare verranno presentate le proposte sulla tassazione modulare sul nucleo familiare, il reddito d’infanzia, gli incentivi per le assunzioni delle madri, la difesa della famiglia naturale, l’opposizione alla diffusione dell’ideologia gender nelle scuole. “Il nostro programma sulla famiglia – dichiara Carolina Varchi – è diametralmente opposto a quello della sinistra e dei grillini. Siamo gli unici in Italia a difendere i diritti della famiglia naturale nel solco dei principi non negoziabili cristiani”.