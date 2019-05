Europee, Romano al veleno: "Contro di me una crociata di partito"

"Un contributo fondamentale quello della comunità che mi ha votato. Grazie a tutti. Senza di noi il 17% di Forza Italia non ci sarebbe stato. Berlusconi lo sa bene e condivide il progetto politico nato dal patto di Cefalù e condiviso da Miccichè. Rinnoviamo il nostro sostegno a Musumeci e non lavoriamo per chi vuole indebolirlo con accordi siglati con chi vorrebbe succedergli". Così l'ex ministro dell'Agricoltura Saverio Romano in uno dei passaggi del suo intervento nel corso della conferenza stampa di commento e di analisi sul voto alle Europee.

"L’esperienza politica che ha portato Forza Italia all’ottimo risultato elettorale alle Europee - continua Romano - non ci sarebbe stata senza il contributo fondamentale dei popolari e degli autonomisti e di altre forze di Centro che si sono riconosciute nella mia candidatura e che l’hanno convintamente sostenuta. Spiace constatare di avere subito una vera e propria crociata di partito. Ciononostante, 74 mila persone hanno scritto ‘Romano’ sulla scheda elettorale e di questo non posso che essere grato anche perché hanno dato respiro ad un disegno politico moderato e di rafforzamento del Centro contro le derive sovraniste".

Poi qualche critica al partito. "Il coordinatore regionale di Forza Italia - dice l'ex ministro - ha condotto una battaglia personale piuttosto che incoraggiare un gioco di squadra e ha schierato tutto e il contrario di tutto contro di me con promesse di ogni genere: non credo ci sia nulla da festeggiare politicamente da parte sua. Noi rinnoviamo il nostro sostegno al presidente Musumeci che bene sta guidando la Regione e credo sia poco coerente che qualcuno apra spiragli e prospettive improbabili nei confronti di chi aspira a succedergli solo per qualche giochetto di preferenze".