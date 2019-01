Elezioni europee, la scelta di Tantillo: "Ringrazio Forza Italia ma rinuncio alla candidatura"

Il vicepresidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, non si candiderà alle elezioni Europee. Lo rende noto lo stesso esponente di Forza Italia, in un comunicato in cui spiega di aver "declinato l’invito per il rispetto del ruolo che occupo a Palermo".

"Dopo un'attenta riflessione sul mio ruolo istituzionale all’interno della città in cui i cittadini mi hanno affidato il loro consenso e la loro fiducia - spiega Tantillo - mi sembra doveroso fare chiarezza sulle voci di una mia possibile candidatura al Parlamento Europeo. La mia candidatura è stata sostenuta dal coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Micciché, dal deputato alla Camera Francesco Scoma e dai deputati regionali, Giuseppe Milazzo e Riccardo Savona, che ringrazio per la stima e l’affetto dimostrato".

"Tuttavia - conclude il capogruppo di Forza Italia a Sala delle Lapidi - avendo vissuto la mia trentennale carriera politica sempre in prima linea, comunico che ho deciso di non candidarmi, consapevole che il gruppo a cui ho sempre fatto riferimento, saprà trovare un candidato autorevole che possa rappresentare i nostri valori di libertà in Europa".