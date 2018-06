Elezioni rinnovo della Consulta delle Culture, tutti le informazioni utili

Domenica, dalle 8 alle 20, si vota per rinnovare la Consulta delle Culture, l’organo rappresentativo di tutti i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari e apolidi che svolge funzioni consultive e propositive per l’attività dell’Amministrazione comunale. La Consulta è composta da 21 membri ed elegge al proprio interno un Presidente che la rappresenta e partecipa ai lavori del Consiglio comunale.

"Sono 26 i candidati alle elezioni per 21 posti, che però - spiegano dal Comune -, in ragione delle candidature che sono state presentate, diventeranno 20 poiché il Distretto Europa non vedrà coperta del tutto la propria rappresentanza". L’Ufficio elettorato di piazza Giulio Cesare rimarrà aperto sabato dalle 8 alle 13 e domenica dalle 8 alle 20 per consentire agli aventi diritto di ritirare le "Comunicazioni di Voto". Possono votare tutti i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari e apolidi maggiorenni con cittadinanza italiana residenti a Palermo.

“Vivo con orgoglio – dichiara Orlando - l’essere sindaco di una città che ha espresso questa esperienza che è un punto di riferimento mondiale. Desidero sottolineare l’importanza della Consulta delle Culture che non è una mera rappresentanza settoriale, per cui chi è eletto rappresenta non soltanto il suo Paese d’origine, ma rappresenta anche l’intera città di Palermo. Desidero rivolgere un ringraziamento ed un apprezzamento alla Consulta delle Culture uscente ed ai presidenti Adham Darawsha e Delfina Nunes ed esprimere i migliori auguri alla nuova Consulta che affida agli eletti di domenica prossima il compito di completare ed innovare quanto si è già fatto in questa città”.

"Il rinnovo della Consulta delle Culture, la quarta Istituzione del Comune – sottolinea Mattina - è un momento importante di democrazia, di partecipazione e di festa, perché riguarda l’ordinarietà della vita di questa città, della vita di persone che vivono da tempo o anche da poco a Palermo e che sono Palermitani ed hanno il diritto di esprimersi, essere coinvolti e dare indicazioni per la vita comune di questa città”.

Dieci i seggi, dislocati nelle otto Circoscrizioni, così come segue:

I CIRCOSCRIZIONE: Scuola "Valverde" - via Valverde 1 - e Scuola "Madre Teresa di Calcutta" - via Maqueda 53

II CIRCOSCRIZIONE: Scuola "Amari" - via G.F. Ingrassia 33

III CIRCOSCRIZIONE: Scuola "F. P. Perez" - via F. P. Perez 1

IV CIRCOSCRIZIONE: Scuola "Montegrappa" - via Gustavo Roccella 37

V CIRCOSCRIZIONE: Scuola "De Amicis" via Nazario Sauro 11

VI CIRCOSCRIZIONE: Scuola "Collodi" - via Briuccia 89

VII CIRCOSCRIZIONE: Scuola "S. Domenico Savio" - viale della Resurrezione 1;

VIII CIRCOSCRIZIONE : Scuola "Rapisardi" - via Caltanissetta 27 - e Scuola "Marconi" - via Antonino Di Giorgi 4