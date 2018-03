L'indagine per voto di scambio, chiesta l'archiviazione per Fabrizio Ferrandelli

La Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale oggi consigliere comunale de I Coraggiosi, due volte candidato sindaco.

Il pm Caterina Malagoli, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, ritiene che non ci siano i riscontri alle accuse mosse dal boss del Borgo Vecchio Giuseppe Tantillo, oggi collaboratore di giustizia. La decisione però spetta al gip.

I fatti contestati si riferiscono alle elezioni del 2012, quando Ferrandelli tentò per la prima volta di conquistare la fascia tricolore e venne sconfitto da Leoluca Orlando. L'avviso di garanzia gli fu inviato nel gennaio 2017, poco dopo l'ufficializzazione della seconda candidatura a dindaco. A inguaiare Ferrandelli non era stato un pentito qualunque, ma Giuseppe Tantillo, volto emergente della cosca del Borgo Vecchio, che insieme al padre gestiva il noto chiosco del rione.

Ferrandelli si è sempre difeso sostenendo di non avere avuto alcun contatto diretto e che i presunti favori di cui aveva parlato Tantillo erano in realtà argomenti trattati con il partito democratico e con il comitato elettorale: si trattava di manifesti, del palco e dell'organizzazione del concerto di un cantante neomelodico. Negata del tutto invece la consegna di denaro, settemila euro, per comprare i voti. "Sono sicuro - aveva detto Ferrandelli pochi giorni dopo l'apertura del fascicolo a suo carico - che potrò lasciarmi alle spalle queste accuse infamanti. Oggi le dichiarazioni di un delinquente che si è pentito fanno più clamore di anni di storia personale fatta di volontariato nelle borgate e impegno antimafia, quella vera, non parolaia: ecco perché sono amareggiato, ma non voglio nascondermi dietro frasi di rito come 'sono sereno' o altro".