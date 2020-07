Carini, Giovì Monteleone annuncia la sua ricandidatura a sindaco

Giovì Monteleone, sindaco di Carini, si ricandida per proseguire il lavoro iniziato 5 anni fa. "Forte dei risultati ottenuti durante il suo mandato - si legge in una nota - risanando i conti di un comune lasciato senza soldi dalle amministrazioni precedenti e restituendo decoro e dignità alla comunità carinese, annuncia con entusiasmo e determinazione la volontà di portare avanti il suo progetto con l'obiettivo di rendere Carini ancora più moderna e vivibile. La scelta di annunciare la sua campagna con dei poster “shock” nasce da una visione autoironica di sé, ma anche dalla voglia di non oscurare il numeroso gruppo che lo ha affiancato e lo affiancherà in questa nuova avventura".

Giovì Monteleone ha 64 anni, è sindaco dal 17 Giugno 2015, è docente di Lingua Inglese al Liceo Ugo Mursia di Carini, è sposato e padre di due figlie.Una candidatura per dare voce, spazio e prospettiva a ragazze, ragazzi, giovani, professionisti, sognatori concreti e meno giovani d’esperienza. "Un progetto plurale - si legge ancora - che si ritrova nel 'sigillo di garanzia' dei famosi baffi di Giovì Monteleone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’inizio del 2020 è stato particolarmente difficile, motivo per cui ho preferito aspettare prima di decidere se candidarmi. Ho trovato doveroso occuparmi dei miei concittadini come sindaco, al pieno del mio impegno e della mia concentrazione” commenta il Sindaco, e aggiunge: “Ho accettato, dopo tante conversazioni e tanti ragionamenti, di candidarmi nuovamente alla carica di Sindaco di Carini, perché credo che sia fondamentale completare il percorso che in questi anni è stato tracciato. Abbiamo trovato un Comune senza nemmeno un soldo, lo abbiamo rimesso in piedi, ora è il momento di farlo correre. Mi candido, e condivido questa avventura con un gruppo molto vario e giovane, con tanti sogni e progetti per rendere ancora più moderna, sicura, vivibile e pulita questa nostra città”.