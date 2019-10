Forza Italia si prepara alle elezioni amministrative: ufficio politico affiancherà Miccichè

Forza Italia in Sicilia riparte da una squadra totalmente rinnovata che affiancherà Gianfranco Miccichè in vista della prossima tornata elettorale per le amministrative in primavera. Ad annunciare i componenti del nuovo ufficio politico è lo stesso commissario regionale azzurro: il gruppo di lavoro sarà costituito dai due padri nobili di Forza Italia in Sicilia, Renato Schifani e Stefania Prestigiacomo, dagli assessori regionali Bernardette Grasso e Marco Falcone, dal capogruppo azzurro all’Assemblea Regionale Siciliana, Tommaso Calderone, e dall’europarlamentare Giuseppe Milazzo.

"L’ufficio politico – dice il commissario regionale Gianfranco Miccichè - sta già calendarizzando gli incontri sul territorio, comune per comune, con l’obiettivo di rinnovare profondamente il partito, così come richiesto dal presidente Berlusconi. Partiremo, a giorni, con le nomine dei nuovi coordinatori provinciali e gli incontri preparatori alle candidature e alle alleanze per le amministrative di maggio 2020".