Amministrative, in campo anche i circoli della Lega dei meridionali

I Circoli della Lega dei Meridionali saranno presenti nelle elezioni amministrative e regionali con il proprio simbolo e con propri candidati, oppure in coalizione con il centro destra. La comunicazione è arrivata attraverso una nota diramata in mattinata. "Siamo pronti per partecipare alle prossime elezioni amministrative nel 2020: a Carini, Agrigento, Enna, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Misterbianco e Vittoria e nel 2022 a Palermo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I circoli della Lega dei Meridionali - si legge nella nota - rappresentano tutti quei cittadini del Sud Italia che credono sia possibile sviluppare le Regioni del Meridione puntando sulle capacità tradizionali: agricoltura, acquacoltura, forestazione, artigianato e turismo. Ma anche sviluppando la cantieristica navale e da diporto; puntando sulla logistica per utilizzare al meglio le infrastrutture portuali esistenti; sulla creazione di consorzi d’area per valorizzare e commercializzare le produzioni d’eccellenza del Meridione d’Italia in Italia, in Europa e nel mondo. I circoli lavoreranno per far sì che i giovani qualificati del Meridione non siano costretti ad emigrare per trovare un lavoro, ma possano restare per contribuire allo sviluppo del territorio dove sono nati e dove mantengono le loro radici. Ci rivolgiamo a tutti quei cittadini che non hanno perso la speranza nel futuro e che credono che una politica diversa rivolta alla gente sia possibile, per archiviare per sempre il malaffare e la politica fatta per il solo fine dell'arricchimento personale del politicante di turno. Noi crediamo nel futuro e vediamo un futuro possibile per i nostri giovani del Meridione".