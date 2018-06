Bando ​edilizia scolastica: prorogati al 2 luglio i termini per partecipare 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato prorogato al 2 luglio, alle 14, il termine per presentare le domande relative all’avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e per la concessione per la messa a norma antincendio degli edifici. Il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale, in accordo con Anci Sicilia, ha deciso di estendere i tempi di adesione al bando, per dare a Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di valutare attentamente i fabbisogni edilizi del proprio territorio. Si tratta di un’occasione importante per intervenire in modo significativo sullo stato attuale di molti istituti scolastici siciliani, che necessitano di interventi immediati e sostanziali, non solo per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza degli stabili, ma anche per la realizzazione di mense, palestre, spazi ricreativi e per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, inclusi i poli dell’infanzia.

“Abbiamo già registrato l’adesione di alcuni Comuni – dichiara l'assessore Roberto Lagalla – e spero che la partecipazione continui a crescere nelle prossime settimane, perché oggi esiste finalmente la concreta possibilità di rinnovare le strutture che quotidianamente accolgono i nostri ragazzi, rendendole sicure, vivibili e adatte al loro percorso di crescita. Avendo avuto modo, negli ultimi mesi, di essere accolto da numerosi istituti scolastici, ho potuto costatare come molti edifici abbiano urgente bisogno di interventi significativi. Ritengo, quindi, che questa opportunità non vada sprecata, per tale ragione invito caldamente le amministrazioni locali alla massima adesione possibile.”

Il decreto è stato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, sul sito www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.