Diventeràbellissima, questionario rivolto ai palermitani sullo stato dei servizi pubblici

Domani (sabato 16 novembre) dalle 10 alle 20 i palermitani potranno dire la propria sullo stato dei principali servizi pubblici locali. L'iniziativa si svolgerà in via Magliocco (angolo via Ruggero Settimo), promossa dal Coordinamento cittadino di DiventeràBellissima guidato da Eduardo De Filippis, Stefania Munafò e Giuseppe Amato e da quello cittadino giovanile coordinato da Jore Di Prima. Chi lo vorrà potrà rispondere, in forma anonima, a un questionario scritto che sarà incentrato su temi come trasporto pubblico e viabilità (Ztl, bus e tram, parcheggi), decoro urbano (servizio rifiuti, raccolta differenziata, verde pubblico), sicurezza (controlli della polizia municipale), attività produttive (regolamento dei dehors, effetti sui commercianti delle limitazioni del traffico e delle pedonalizzazioni), sport e giovani (impianti sportivi, eventi musicali). Eduardo De Filippis ed Jore Di Prima sottolineano: “DiventeràBellissima con questa iniziativa vuole dare voce ai palermitani, i quali purtroppo devono fare i conti con servizi pubblici non all'altezza e una vivibilità sempre più compromessa. I risultati dei questionari, rigorosamente in forma anonima, saranno da noi consegnati all'amministrazione comunale, affinché ne tenga conto e ponga in essere tutte le iniziative necessarie per dare risposta alle sacrosante e legittime richieste dei nostri concittadini”.