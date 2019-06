DiventeràBellissima Palermo, sabato il Congresso provinciale dei Giovani a Mondello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà sabato 22 giugno alle ore 18 al “Mida 2” di Mondello il primo Congresso provinciale dei giovani di DiventeràBellissima Palermo. Gli oltre 500 “under 30” iscritti al movimento politico saranno chiamati ad eleggere il nuovo coordinatore provinciale, il direttivo e i delegati al congresso regionale che si svolgerà sabato 29 giugno a Milazzo. Sono previsti gli interventi di Alessandro Aricò (capogruppo all'Ars), Angelo Pizzuto (coordinatore provinciale) e Domenico Bonanno (coordinatore provinciale uscente dei Giovani).

"Il congresso rappresenta un momento importante per il nostro movimento e per i giovani, a testimonianza della volontà del Presidente Musumeci e di Diventerà Bellissima di avere una classe dirigente competente e preparata, in grado di contribuire al rilancio della nostra terra- afferma Bonanno- La provincia di Palermo è prima in Sicilia per numero di tesserati e per questo ci aspettiamo una grande partecipazione, a testimonianza del forte radicamento sul territorio e del grande appeal che il nostro movimento riscuote anche tra i giovani. Una generazione che avanza, la nostra, che con caparbietà e sacrifici saprà ritagliarsi spazi di impegno politico sul territorio".