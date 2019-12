Diventerà Bellissima: "A gennaio gli stati generali del centrodestra palermitano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La nostra Palermo ormai da tempo è contraddistinta da un diffuso malcontento sull'operato dell'attuale amministrazione comunale. Non c'è più alcun tempo da perdere, è il momento di compattarsi per preparare il dopo Orlando: DiventeràBellissima, pertanto, a gennaio si farà carico di promuovere una grande manifestazione pubblica dove invitare gli esponenti del centrodestra cittadino, rappresentanti dei cittadini ed i tecnici 'prestati' alla politica". Lo affermano il coordinatore cittadino Eduardo De Filippis e il componente del direttivo provinciale, Salvo Coppolino, aggiungendo: "Individuare il futuro candidato sindaco della coalizione richiederà sicuramente tempo, tuttavia dobbiamo mobilitarci già ora, sia per arginare la deriva in cui è caduta la nostra città che per programmare la Palermo del futuro".