Distribuzione alimentare alle famiglie bisognose: un’Altra Italia dalla parte dei bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Coordinatore Provinciale di Palermo per Un’Altra Italia Leonardo Cristian Galatolo, assieme ai militanti, si è occupato di acquistare la spesa per le persone bisognose dopo due settimane di intensa raccolta di beneficienza e successivamente della distribuzione ad alcune famiglie bisognose. Il Coordinatore Leonardo Cristian Galatolo dichiara: “Senza l’aiuto di tutte le persone che hanno contribuito anche solo con due euro tutto ciò era impensabile e irrealizzabile. Un grazie di cuore a tutti per aver reso possibile questa opera di beneficenza.” A complimentarsi dell’operato anche il Coordinatore Regionale Aleandro Romeo: “Pieno entusiasmo verso il gruppo che ha partecipato attivamente all'iniziativa: dall'organizzazione alla consegna della spesa. Tutta un'Altra Italia Sicilia è sempre pronta a sostenere i cittadini che hanno bisogno.”