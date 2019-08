"Impossibile fare domanda per il bonus elettrico": atto ispettivo per l'assessore Mattina

"Nella Sesta circoscrizione è impossibile presentare la domanda per ottenere il bonus elettrico, idrico e gas prima dei termini di scadenza del beneficio rivolto ai nuclei familiari disagiati o a famiglie". A denunciare il disservizio è il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno che, qualche giorno fa, ha depositato un atto ispettivo rivolto all'assessore con delega alle attività sociali e al decentramento Giuseppe Mattina: "Una situazione paradossale che mi hanno indotto a presentare un apposito atto ispettivo perché venga chiarito il perché di tali tempi di attesa".

"Chiamando l’apposito numero del Comune 091/7407644 per prenotarsi, niente da fare per il primo appuntamento se ne parla nel mese di ottobre, facendo così scivolare la decorrenza del beneficio. Non è chiaro il perché – afferma Susinno - non è possibile neanche lasciare la domanda al protocollo o inviarla telematicamente. C’è da chiedersi in quale direzione viaggia il rilancio del decentramento ma soprattutto chi rema contro?".

"Fare queste affermazioni da consigliere di maggioranza - conclude Susinno - mi crea un certo imbarazzo, ma gli interessi della città e dei palermitani prevalgono sulle appartenenze politiche: pertanto confido nella forte sensibilità dell’Assessore, sempre dimostrata, rispetto a un suo immediato intervento finalizzato a offrire un valido e tempestivo servizio ai cittadini del territorio".