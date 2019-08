Bellolampo, piazzale invaso da tonnellate di rifiuti: "Rischio danno ambientale"

Il piazzale della discarica di Bellolampo è invaso da tonnellate di rifiuti che attendono di essere trasferite negli impianti della Sicilia orientale. A lanciare l'allarme e diffondere la foto che mostra il luogo dove la spazzattura è ammassata è il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Antonino Randazzo: "La situazione nella piattaforma impiantistica è molto critica e preoccupante. Temiamo il rischio di un danno ambientale oltre che di pericolo per la sicurezza dei lavoratori".

Il consigliere fa sapere di aver segnalato la situazione a Noe e Arpa affinchè facciano le opportune verifiche: "L'area esterna in prossimità del Tmb è al collasso: stracolma di rifiuti in attesa di lavorazione. Una vera emergenza; un eccesso di rifiuti che si accumula dallo scorso fine giugno a causa di criticità nella gestione del processo di lavorazione nel Tmb". La saturazione della sesta vasca di Bellolampo ha costretto la Rap, da fine luglio, a portare i rifiuti in altre discariche facendo tra le altre cose lievitare i costi dello smaltimento.

