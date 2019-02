Disagi in via Celona, Giaconia: "Finalmente emessa ordinanza sindacale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo numerose richieste, sollecitazioni, sopralluoghi e il tavolo tecnico che ha avuto luogo lo scorso 18 febbraio, presso la III Commissione Consiliare di cui faccio parte, nel corso del quale si é concordato con gli uffici preposti, azioni concrete volte ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, ieri é stata emessa un'ordinanza sindacale – fa sapere il Consigliere Comunale Massimo Giaconia, del Gruppo Palermo 2022- , con la quale il Sindaco ordina quanto segue: - AL CAPO AREA DELL'UFFICIO DELL' UFFICIO DEL VERDE URBANO E AL COORDINAMENTO C.O.I.M.E., DI PROVVEDERE CON L'URGENZA CHE IL CASO RICHIEDE ALLA RIMOZIONE DELL'ALBERO POSTO ALL'INTERNO DELL'ALVEO DEL CANALE CELONA NONCHÉ LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DIETETICO LUNGO LA VIA CELONA. - AD AMAP DI PROVVEDERE AL CONTROLLO DELLE CADITOIE PRESENTI SULLA VIA CELONA E LA PULIZIA DI QUELLE CHE DOVESSERO RISULTARE OSTRUITE.

Con gli interventi ordinati dal signor Sindaco, che presto saranno eseguiti– continua Giaconia- finalmente si metterà fine ai tanti disagi scaturiti dall'esondazione del canale in occasione dell'accadimento alluvionale verificatosi lo scorso 14 novembre 2018, compreso l’asportazione di un grosso albero di eucalipto cresciuto spontaneamente nell’alveo che contribuisce significativamente ad ostruire il canale. Per il raggiungimento di questo importante obiettivo – dichiarano Il Vice Presidente della VI Circoscrizione Roberto Li Muli e la Consigliera Ida Acanfora- ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportati, soprattutto il Consigliere Comunale Massimo Giaconia, il Presidente della III Commissione Consiliare Paolo Caracausi e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Problem Solving Geom. Michele Trapani. La questione comunque non è del tutto risolta – continuano i due Consiglieri della VI Circoscrizione- infatti, come concordato con la III Commissione, è necessario riconvocare il tavolo tecnico, al fine di mettere in atto tutte le azioni volte al completamento della pulizia dell’albero del canale onde evitare che si verifichino nuovi esondazioni dello stesso canale. Massimo Giaconia

Gallery