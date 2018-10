"Dirigenti regionali da sbattere in galera", "Inaccettabile": polemica Musumeci-sindacati

"Ci sono dei funzionari regionali che si comportano da criminali. Io li manderei in galera”. A parlare è il presidente della Regione Siciliana nel corso della manifestazione “Panorama d’Italia”. "Ho trovato una Regione che lo era soltanto sulla carta intestata – ha aggiunto il governatore -, dove non c’è un sistema informatico. Si lavora ancora con il cartaceo. Una pratica può giacere per mesi su un tavolino: un funzionario la può lasciare sulla scrivania senza portarla al collega dello stesso piano. E’ un comportamento da criminali, mentre in Sicilia c’è chi soffre la fame".

Le sue parole hanno creato subito polemica. “La frase che alcuni funzionari regionali sono criminali da sbattere in galera è inaccettabile da un presidente della Regione - afferma Giuseppe Badagliacca, segretario del sindacato Csa -. Secondo noi il presidente non ha ancora compreso che c’è un’intera categoria di funzionari regionali che rappresenta il motore della macchina amministrativa che fino adesso è stata mortificata e scarsamente considerata”.

“Noi che rappresentiamo proprio i funzionari direttivi della Regione – aggiunge Badagliacca - abbiamo proposte che potrebbero essere la soluzione per migliorare i servizi della Regione. Speriamo che il presidente abbia il nostro stesso intento e ci convochi al più presto insieme alle parti sociali per rimettere in moto la macchina regionale e dare le risposte ai tanti cittadini e imprenditori che vedono le loro istanze disattese”. E conclude Badagliacca: “Se ci sono colpevoli da individuare e punire, non ripercorra per favore presidente le orme del suo predecessore che sparava nel mucchio, ma faccia nomi, cognomi, e riveli responsabilità”.