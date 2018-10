Dal 2020 sarà il direttore del Teatro Massimo, prima riunione di lavoro in città per Wellber

Prima riunione di lavoro a Palermo per Omer Meir Wellber, che da gennaio 2020 ricoprirà il ruolo di direttore musicale del Teatro Massimo. Il maestro oggi ha incontrato il sovrintendente Francesco Giambrone e il sindaco Leoluca Orlando, presidente della Fondazione. "La sua presenza – ha dichiarato Orlando – è la conferma di un anno di eccellenze culturali a Palermo e di internazionalizzazione della nostra città. Eccellenza e dimensione internazionale sono la cifra dell’attività del Teatro Massimo, con prestigiosissimi cartelloni con artisti di grande livello e con presenze esaltanti nei diversi quartieri della città, come di recente a Danisinni e Brancaccio per Piano City". In occasione della prima visita a Palermo, Orlando ha regalato al direttore la cravatta con i simboli della città.

Gallery