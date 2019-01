A Belmonte impiegati comunali senza stipendio da 10 mesi: "Epifania amara per 72 famiglie"

“Ai 72 dipendenti del comune di Belmonte Mezzagno senza stipendio da dieci mesi che nonostante le difficoltà economiche continuano a portare avanti la macchina amministrativa per garantire i servizi alla cittadinanza va espressa solidarietà e profonda ammirazione”. A parlare sono Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega, e Rita Pizzo, referente del Carroccio nel piccolo comune alle porte di Palermo.

“Per la ricorrenza dell’Epifania - dicono gli esponenti del partito guidato dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini - vogliamo stringerci ancora di più attorno alle famiglie che hanno dovuto vivere, soprattutto i bambini, delle feste di Natale e Capodanno dal sapore amaro”.

Nonostante le promesse della Regione, i dipendenti comunali di Belmonte non si sono visti accreditare né lo stipendio di dicembre, né la tredicesima. Altri comuni siciliani nei mesi scorsi si erano trovati con le casse vuote come a Belmonte, ma anche se in ritardo la Regione aveva sbloccato i fondi e i dipendenti, seppur con difficoltà, sono stati pagati. A Belmonte, invece, i cittadini si sentono completamente abbandonati dalle istituzioni regionali.

“Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè - dice Gelarda - piuttosto che perdere tempo strizzando l’occhio al sindaco di Palermo e al Partito democratico, impieghi le sue giornate in modo costruttivo e risolva i problemi dei siciliani. Si occupi per esempio di far arrivare a destinazione i fondi stanziati per il Comune di Belmonte - conclude il rappresentante della Lega - e fare fronte così ad un’emergenza che ha messo in ginocchio tante famiglie che non meritano di essere abbandonate in questo modo”.

