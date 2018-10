Dimissioni consiglieri Lega e Coraggiosi, Caracausi (Idv): "Non hanno alcun valore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’annuncio delle dimissioni sembra essere quasi diventato uno sport per le opposizioni: tutti le annunciano, ma nessuno le dà realmente. I Coraggiosi e la Lega dicono di aver depositato dal notaio le dimissioni dal consiglio comunale di Palermo, ma sanno perfettamente che non hanno alcun valore. Se veramente vogliono essere credibili le presentino al Comune, le facciano protocollare e si proceda alla surroga con i primi dei non eletti. La città ha bisogno di rappresentanti istituzionali che abbiano a cuore i bisogni dei palermitani e in questo momento è necessaria la collaborazione di tutti”. Lo dice Paolo Caracausi, segretario provinciale di Idv e consigliere comunale di Palermo.