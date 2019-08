Dimissioni Conte, Faraone: "Noi in Senato e Salvini in diretta Facebook, che vergogna"

“Che vergogna! Noi siamo in Senato ad ascoltare gli interventi, mentre Salvini - quello che tra un mojito e le cubiste ha sfiduciato Conte - invece di stare ad ascoltare il Parlamento è in diretta Facebook. Prima se ne va, meglio è". Così il senatore palermitano del Pd, Davide Faraone commenta il comportamento del ministro dell'Interno - che ha abbandonato Palazzo Madama - in un video pubblicato su Facebook durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del premier.