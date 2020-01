La Lega sbarca all'Ars, Antonio Catalfamo capogruppo

La Lega sbarca all'Assemblea regionale siciliana. Aderiscono al Carroccio i deputati Orazio Ragusa, Giovanni Bulla, Marianna Caronia e Antonio Catalfamo. Quest'ultimo, proveniente da Fratelli d'Italia, sarà il capogruppo.

"L'obiettivo - spiega una nota a firma del deputato nazionale Nino Minardo - è rafforzare il centrodestra per il rilancio dell'azione del governo regionale. È certamente un momento di grande soddisfazione e questo risultato è il frutto di un percorso fattivo e sinergico che ho avuto il piacere di portare avanti in raccordo e in sinergia con i vertici del partito. Adesso al lavoro tutti insieme sulle proposte di crescita e sviluppo economico della nostra Isola che saranno illustrate e spiegate - conclude il deputato - nel corso di una prossima grande assemblea regionale del partito alla presenza del nostro leader Matteo Salvini".

“Voglio ringraziare - commenta Antonio Catalfamo - Matteo Salvini per la fiducia, il senatore Candiani, i colleghi di gruppo e la dirigenza della Lega. Sono felice di far parte di questa squadra e che sia stato apprezzato il nostro lavoro di questi anni all’insegna della produzione normativa. Continueremo su questa strada, ascoltando i cittadini e le loro esigenze, portando il nostro progetto politico all’attenzione del prossimo governo nazionale a guida leghista”.