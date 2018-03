Democrazia partecipata a Petralia Soprana: i cittadini scelgono come investire 15 mila euro

I cittadini di Petralia Soprana, così come previsto dalla legge, hanno deciso come utilizzare il 2% dell'Irpef, circa quindicimila euro: la somma sarà utilizzata per la manutenzione della condotta “Vaccarizzo”, la promozione turistica, l’assistenza alle fasce più deboli, il sostegno delle società sportive e lo scuolabus. Una parte dei fondi è stata destinata alle associazioni che organizzano iniziative culturali e per la valorizzazione di antichi mestieri e attività artigianali che stanno scomparendo.

Le indicazioni sono venute fuori dall’incontro tenutosi domenica mattina nel Palazzo Pottino. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte. Soddisfatto il sindaco Pietro Macaluso che ha evidenziato l’importanza della legge che obbliga i comuni assegnatari del gettito regionale Irpef a spendere il 2% delle somme loro trasferite coinvolgendo la cittadinanza: "Rende partecipe il cittadino e lo avvicina alla vita amministrativa del proprio paese".