Incontro su trasparenza amministrativa, Penna (M5s): "Orlando ha paura dei cittadini"

“Orlando ha paura dei cittadini, per questo ostacola gli istituti di democrazia diretta. L’accesso totale e libero agli atti della pubblica amministrazione sono antidoto alle infiltrazioni mafiose e alla burocrazia infedele”. Lo afferma il parlamentare del Movimento 5 Stelle Aldo Penna in vista dell’evento “La trasparenza amministrativa nell’era digitale a garanzia della legalità e dei diritti del cittadino”, incontro che si svolgerà a Palazzo delle Aquile, mercoledì 30 ottobre alle 17.00, e che fa parte di un ciclo di eventi a Palermo dal titolo “Autunno in Movimento”.

“Ho organizzato alcune iniziative come parte di un manifesto dalla parte dei cittadini che spaziano dalla democrazia diretta, all’accesso totale agli atti parlamentari, passando per l’uso sociale beni confiscati, fino alla lotta ai cambiamenti climatici, da sempre parte del programma Cinquestelle per il governo delle città e del Paese” - ha concluso il deputato palermitano. Di seguito il calendario completo di “Autunno in Movimento”: 30 ottobre, ore 17.00. PALERMO, Palazzo delle Aquile - Sala Rostagno. “La trasparenza amministrativa nell’era digitale a garanzia della legalità e dei diritti del cittadino”. 5 novembre, ore 17.00. PALERMO, Orto Botanico - Sala conferenze. “Boschi urbani per fermare i cambiamenti climatici”. 7 novembre, ore 17.00 PALERMO, Villa Niscemi - Sala delle carrozze. “La gestione trasparente ed efficiente dei beni confiscati alla mafia a vantaggio dei cittadini e delle comunità locali”.