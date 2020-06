Amministrative, con Democratici per Villabate si allarga coalizione a sostegno di Pitarresi

Si allarga la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Giovanni Pitarresi, alle elezioni del 4 ottobre prossimo, per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Villabate. Anche Democratici per Villabate farà parte della coalizione civica composta da Liberi per il Cambiamento, Viva Villabate, Villabate Futura e Villabate nel Cuore.

“Con Pitarresi – dichiara Mimmo Garbo, coordinatore del locale Circolo Pd – condividiamo un progetto di rilancio amministrativo, per migliorare la vivibilità della nostra città. Il Partito democratico è disposto a fare squadra, a dare il proprio contributo e a mettere tutte le proprie migliori energie al servizio del buon funzionamento della macchina comunale per la crescita di Villabate”.

“Sono tante le sfide che ci aspettano – commenta Pitarresi – nella gestione dei rifiuti, del trasporto pubblico, nel campo della riqualificazione urbana, nelle politiche sociali e giovanili, nell'edilizia scolastica e nella lotta contro l'inciviltà. È vero, oggi amministrare una città è un compito molto difficile, ma abbiamo l'entusiasmo e le competenze per fare bene”.

“Il nostro progetto – aggiunge – sta raccogliendo molte adesioni. Stiamo costruendo un’ampia alleanza civica per il bene di Villabate attorno ad un programma di cose concrete da fare. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente le liste civiche a tutta la cittadinanza”.