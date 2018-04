Stop alla musica e stretta sulle concessioni: rivoluzione in vista per i dehors

Rivoluzione in vista per i dehors. Nel nuovo regolamento per la concessione di suolo pubblico, predisposto dall'amministrazione comunale, sono state introdotte una serie novità destinate ad incidere sulla movida ed a modificare l'attuale assetto delle attività commerciali in molte zone della città.

Il testo - che approderà a Sala delle Lapidi fuori tempo massimo (visto che il regolamento vigente è in proroga fino a domani) - prevede ad esempio che la superficie da concedere non potrà essere superiore al 50% della superficie di somministrazione interna al locale; i dehors non potranno superare i 36 metri quadrati, mentre i chioschi potranno avere una superficie massima di 10 metri quadri. E ancora: stop alla musica "sia dal vivo che riprodotta negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico". Scompare però l'obbligo di smontare pedane e ombrelloni dopo l'1 di notte ed anche la limitazione oraria nelle borgate marinare.

Gli ombrelloni dei dehors non potranno essere chiusi con teli o altro materiale, ma dovranno essere liberi. I dehors potranno essere usati da bar e pub fino alle 22, orario che viene innalzato alle 23,30 per ristoranti e pizzerie. Non non saranno più concesse autorizzazioni nelle strade di tipo E ed F (quelle attuli hanno una avuto una proroga in scadenza domani), che ricadono nel perimetro compreso tra piazza R. Settimo, via Amari, via Roma, piazza Sturzo, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via delle Croci, piazza Crispi, piazza Mordini, via La Farina, via Sammartino, via Dante, via Principe di Villafranca, piazza S. Oliva e piazza Castelnuovo. Nel percorso Arabo-Normanno verranno accolte "solo proposte non invasive" - tavolini e sedie - che saranno "valutate di volta in volta tenendo presente le indicazioni dell'assessorato regionale Beni culturali".

"Si tratta di proposte sono molto severe" afferma il capogruppo di Forza Italia a Sala delle Lapidi, Giulio Tantillo, secondo cui "bisogna trovare in Aula il giusto equilibrio affinché i residenti e i commercianti possano convivere nel rispetto dei diritti reciproci. E' altresì necessario che venga salvaguardato il decoro di uno dei centri storici più belli d’Europa per architettura, storia e cultura. La storia e la cultura non possono certamente cedere il passo ad un centro storico in cui prevalgono insediamenti di fast food. Tutto è attrazione, ma il turismo è altra cosa".

"Mancano poche ore alla scadenza della proroga del regolamento sul suolo pubblico e registriamo ancora l'assenza di regole certe per gli esercenti che rappresentano una parte importante del tessuto economico della città". Lo dice Alfonso Zambito, presidente di Fiepet-Confesercenti Palermo. "Apprendiamo di una bozza di regolamento che sarebbe stata messa a punto dall'Amministrazione e chiediamo che le scelte su questo campo siano condivise con chi lavora e investe per il miglioramento complessivo del sistema Palermo, creando anche posti di lavoro - prosegue Zambito -. La politica non può fare da sola ma deve tenere conto delle richieste delle associazioni di categoria che non hanno mai perso di vista le esigenze dei residenti".

E sul nuovo regolamento che il Comune si appresta a varare, Zambito aggiunge: "Auspichiamo da tempo la possibilità di mantenere le strutture H24 senza dovere smontare ogni notte le pedane". Sul fronte dei controlli il presidente di Fiepet-Confesercenti Palermo si augura "un aumento delle verifiche per combattere l'abusivismo, mentre per quanto riguarda le occupazioni eccessive di suolo pubblico - prosegue - sarebbe ora di introdurre la proporzionalità della pena in base ai metri quadrati occupati". Positivo, invece, il giudizio sull'ipotesi di concedere uno spazio esterno pari alla metà della superficie del locale: "E' una scelta corretta", sottolinea Zambito che apre infine un nuovo fronte: "Il Comune si confronti anche per quanto riguarda il volume della musica nei locali. Non è accettabile che eventuali multe vengano elevate in base al giudizio personale del controllore e non di uno strumento fonometrico".