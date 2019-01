Dehors, verso l'accordo tra Comune e Sovrintendenza: "Salve aziende e posti lavoro"

"Finalmente si dà un indirizzo certo, seppur temporaneo, sulla questione dehors nel centro storico, salvando così aziende e posti di lavoro, ma soprattutto dando la possibilità di godere a pieno della città a turisti, cittadini e giovani". Lo afferma il presidente di Fipe Confcommercio, Antonio Cottone, che parla di "una piacevole boccata d'ossigeno" con riferimento alla decisione presa dal Comune, d'accordo con la Soprintendenza, di lasciare al proprio posto le strutture all'aperto che si trovano in centro finché non sarà sottoscritto un protocollo d’intesa e non verrà aggiornato il regolamento comunale sui dehors.

"I dehors - aggiunge Cottone - rappresentano non soltanto un servizio, ma anche un elemento di attrattiva per turisti e cittadini e la loro rimozione non permette né possibilità di sviluppo né di progettualità. La soluzione temporanea di lasciare al loro posto i dehors già montati è sicuramente una buona notizia e la buona notizia diventa doppia visto che apprendiamo che il Comune ha intenzione di varare in tempi brevi il relativo regolamento. Non possiamo, però, non esprimere una certa apprensione per le modalità e i vincoli che saranno espressi in quella sede - prosegue Cottone - viste le proposte pregresse, basate più su posizioni slegate dal contesto reale ed attuale, piuttosto che su una visione di accoglienza, servizio e comunità. Inoltre non sono ancora chiari i termini e le condizioni per i nuovi dehors che sarà necessario stabilire per andare incontro alle nuove aperture di attività".

"Il nostro settore - conclude il presidente di Fipe Confcommercio - ha una forte mobilità tra aperture e chiusure, cosa rara in un'economia stagnante come quella cittadina, riteniamo che il nostro settore sia uno dei pochi a determinare un segno positivo in termini di produttività e dunque meritiamo da parte delle istituzioni la giusta attenzione e il necessario sostegno".