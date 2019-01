Orlando stoppa Salvini: e all'ufficio anagrafe del Comune spuntano gli agenti della Digos

Sorpresa questa mattina nei locali dell'ufficio anagrafe del Comune. Gli agenti della Digos hanno fatto "irruzione" per comprendere come si stanno comportando i dipendenti comunali dopo quanto affermato dal sindaco Leoluca Orlando in merito alla sospensione del decreto sicurezza e dopo le direttive impartite dal capoarea Maurizio Pedicone.

“Hanno chiesto – spiegano gli impiegati – cosa accade quando vogliamo regolarizzare la posizione di un richiedente asilo. Quali sono le procedure che stiamo seguendo”.

Il capoarea dell'Ufficio, Maurizio Pedicone, ha accolto la disposizione del sindaco che prevede di "sospendere per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge 132 dello scorso anno (quella che vieta l' iscrizione all' anagrafe degli stranieri, ndr) qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica".

E da oggi tornano le prenotazioni per i richiedenti asilo ed i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari, non più rinnovabili, tranne casi speciali previsti dalla legge voluta dal ministro Matteo Salvini. Il primo appuntamento utile è stato fissato per il 28 gennaio, poi il 30 e il 31 gennaio.