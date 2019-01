Decreto sicurezza sospeso, Sinistra Comune: "Plauso per l'iniziativa intrapresa da Orlando"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La scelta del sindaco Orlando di contrastare la ratio del decreto Salvini è significativa. E' un atto che attesta la rilevanza del tema dei diritti fondamentali della persona contro la deriva razzista e xenofoba del governo nazionale. Inoltre, garantisce la sicurezza delle cittadine e dei cittadini di Palermo. Per questa ragione esprimiamo apprezzamento per una presa di posizione di fondamentale importanza, che assicura a tutte e tutti l'iscrizione anagrafica ed argina l'effetto distorsivo prodotto dall'interpretazione del decreto. Su questo punto il nostro gruppo consiliare aveva già formulato a novembre una interrogazione al Sindaco. L'obiettivo era ripristinare le corrette garanzie e le regolari procedure per i cittadini titolari di permesso di soggiorno che chiedono l’iscrizione anagrafica, messe a rischio dall'applicazione del provvedimento. Il ministro degli Interni, se veramente ha a cuore il bene dei palermitani come ha pubblicamente affermato, cancelli l'articolo 5 del Decreto Lupi che impedisce a migliaia di nostri concittadini l'ottenimento della residenza".