Orlando e Salvini ancora ai ferri corti: "No al decreto sicurezza", "Pensi ai problemi della città..."

Anno nuovo, scontri vecchi. Il 2019 non sembra avere portato con sè la "pace" tra il sindaco Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Al contrario lo scontro tra i due si riaccende. Oggetto del contendere è il decreto sicurezza.

Con una nota inviata agli uffici, il primo cittadino ha detto chiaramente di non applicare quanto contenuto nel provvedimento voluto dal Viminale. In particolare a non piacere a Orlando sono le norme, ben più restrittive rispetto al passato, relative al permesso di soggiorno.

"Quelle preoccupazioni di un clima di incitazione dell'odio per il diverso - tuona Orlando - hanno trovato conferma, il governo ha buttato la maschera. Siamo davanti a una palese violazione dei diritti umani e a un provvedimento disumano e criminogeno, che, eliminando la protezione umanitaria trasforma i legali in illegali. Il decreto sicurezza - aggiunge Orlando - è un provvedimento disumano perché eliminando la protezione umanitaria, toglie ogni residuo di comprensione nei confronti del dramma dei migranti. Ma è anche criminogeno perché trasforma in 'illegale' la posizione 'legale' di chi ha regolarmente un permesso di soggiorno. Un permesso che viene ottenuto per ragioni umanitarie e che alla scadenza non può essere riconfermato perché' non c'è più la protezione umanitaria. Un permesso che viene dato per effetto di un contratto di lavoro e che viene meno appena scade, senza i sei mesi necessari per potere trovare nuovo lavoro".

E se Orlando lancia la sfida, Salvini lo segue. "Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare 'disobbedienza' sugli immigrati...", scrive su Facebook il vicepremier.

Orlando ha disposto "di sospendere, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica”.

"Non c'è nessun atto di disobbedienza civile, ho agito da sindaco - sottolinea Orlando - E' la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro Paese. Siamo davanti a un provvedimento criminogeno: ci sono migliaia, decine di migliaia di persone che oggi risiedono legalmente in Italia, pagano le tasse, versano contributi all'Inps e fra qualche settimana o mese saranno 'senza documenti' e quindi illegali. Questo significa incentivare la criminalità, non combatterla o prevenirla! E' certo, l'ho già detto più volte, che su alcuni temi, il rispetto dei diritti umani fra questi, il sindaco di Palermo ha una visione e una cultura diversa da quella del ministro dell'Interno, ma qui siamo di fronte ad un problema non solo ideologico ma giuridico, non si possono togliere diritti a cittadini che sono in regola con la legge, solo per spacciare per 'sicurezza' un intervento che puzza molto di 'razziale'".

Ennesima pagina di uno scontro iniziato nei mesi scorsi. Orlando non ha lesinato critiche alle scelte del governo centrale in tema di immigrazione andando più volte allo scontro. Politico, ma anche mediatico. Tra Orlando e Salvini infatti il duello si è spostato anche sui social, come dimostra il fatto che anche oggi il vicepremier abbia risposto tramite Facebook. E a quanto sembra anche il 2019 sarà scandito da polemiche e contrasti.

