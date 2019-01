Scontro Salvini-Orlando, M5S: "Sindaco si dedichi alla sua città"

“Orlando dice no alla legge? Gli unici rifiuti di cui dovrebbe occuparsi sono quelli che sommergono Palermo”. Lo affermano i deputati del M5S all’Ars, commentando le recenti dichiarazioni del sindaco Orlando. “Evidentemente Orlando – dice il capogruppo Francesco Cappello - riesce meglio a trovare la strada per arrivare alle prime pagine dei giornali piuttosto che quella per risolvere i numerosissimi problemi della città che amministra, che, purtroppo per lui, sono sotto gli occhi di tutti. Metta un attimo da parte la campagna elettorale permanente effettiva di cui è sempre sterile protagonista e si dedichi alla sua città, i palermitani gliene saranno grati”.