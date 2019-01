Scontro Salvini-Orlando, Cisl: "Governo e Comuni dialoghino su temi cruciali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“I temi della sicurezza e dell’accoglienza devono essere gestiti come due priorità da conciliare, non bisogna mai dimenticare il rispetto della persona e il diritto d’asilo che sono da sempre per noi due principi irrinunciabili”. Cosi Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani interviene sulla vicenda dello scontro sul decreto sicurezza.

Per il sindacalista “Questi provvedimenti, cosi cruciali nel nostro territorio dove è più alta la presenza degli immigrati e dove, nella storia, è stato centrale il valore dell’accoglienza, vanno discussi in un dialogo che deve essere costruttivo fra il governo centrale e le amministrazioni locali, non possono e non devono diventare terreno di scontro politico. Bisogna verificare i rischi ai quali fa cenno il sindaco di Palermo Orlando sulle possibili conseguenze del decreto sicurezza, e non mettere in discussione i principi umanitari dell'accoglienza e dell'integrazione sanciti anche dalla nostra Costituzione. Invitiamo dunque a un dialogo dal quale possano scaturire modifiche al testo del decreto, su questi temi non si possono fare prevalere ideologie politiche che dividono”.