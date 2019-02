Decreto Sicurezza, pratiche "irricevibili": uffici spediscono al sindaco 4 iscrizioni anagrafiche

Per gli uffici dell'Anagrafe, a norma del decreto Sicurezza, sono pratiche "irricevibili". E così i primi documenti di iscrizione anagrafica presentati da richiedenti asilo sono finiti dritti sul tavolo del sindaco Leoluca Orlando. Si tratta di quattro persone, tre uomini del Bangladesh e una donna libica.

Lo scorso 2 gennaio, il sindaco ha chiesto agli uffici di valutare la sospensione degli effetti della norma voluta dal ministro Salvini e in seguito ha aggiunto che avrebbe provveduto lui stesso a firmare i documenti. Il "no" alle quattro pratiche risale al 28 gennaio. Intanto, l'ufficio Anagrafe di viale Lazio è alle prese con le assenze degli impiegati. Lunedì scorso, primo giorno di appuntamenti per gli stranieri, i dipendenti in malattia erano 5 su 6. "Oggi il numero è inalterato" spiega all'Ansa il capo area Maurizio Pedicone: "Avevo spostato quattro unità da altri settori: anche questi si sono ammalati. Chi ha preso una storta, chi si è sentito male in ufficio, chi ha l'influenza. Ho mandato i medici fiscali come impone la legge ma i dipendenti sono stati trovati nelle loro case. Ho spostato due persone da altri uffici per l'esame delle pratiche".

Sul sito del Comune, inoltre, viene reso noto che dal 4 all’8 febbraio presso l'ufficio Anagrafe di viale Lazio sarà temporaneamente sospeso il servizio di accettazione delle istanze di cambi di domicilio per i cittadini stranieri allo sportello. Gli uffici ricordano che il cambio di domicilio si può effettuare in uno dei seguenti modi: recandosi personalmente presso tutte le postazioni decentrate, tramite raccomandata, fax, e-mail o pec. Moduli, indirizzi, numeri di fax e caselle di posta elettronica delle sedi degli uffici competenti sono reperibili sul sito del Comune.