"Il decreto Sicurezza bis è disumano", il parroco di Santa Chiara contro Salvini

"Il decreto Sicurezza bis? Già il primo era un obbrobrio, questo secondo è davvero disumano, anticostituzionale e contro i diritti dell'uomo". Questa volta a schierarsi contro i provvedimenti del governo nazionale non è il sindaco Leoluca Orlando ma don Enzo Volpe, il parroco che nel popolare quartiere Ballarò dirige da anni il centro salesiano Santa Chiara, occupandosi delle comunità di migranti e degli ultimi.

All'Adnkronos il religioso spiega che "Tante Ong avranno problemi con questo nuovo decreto" e lancia un appello a tutti i cattolici a "svegliarsi e a ritornare al Vangelo di Gesù, a non farsi abbindolare da populismi che spesso strumentalizzano la religione". Per don Enzo Volpe, occorre sfatare anche un'altra bugia. "Non c'è nessuna islamizzazione dell'Italia e dell'Europa, la maggior parte dei migranti che arrivano qui sono cristiani. Anche questo progetto di islamizzazione bisogna sfatare perché molti cattolici credono a queste fesserie".

Don Enzo Volpe non pronuncia mai il nome di Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier. Preferisce indicarlo con l'espressione "questa persona". E il giudizio è netto: "Speriamo che al più presto venga mandato via da un voto libero e democratico. Non fa assolutamente il bene dell'Italia".

Il religioso si schiera così con il sindaco Orlando, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al presidente del Parlamento europeo, al presidente e alla presidentessa designata della Commissione europea e ai capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione per chiedere di valutare l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione, quello che riguarda i diritti fondamentali. Per Orlando oggi in Italia si assiste a "un processo di 'fascistizzazione' da parte di taluni organi dello Stato". "Ho letto più volte quella lettera - dice adesso don Enzo Volpe - e ne condivido ogni parola. Quello del sindaco è il pensiero di un uomo politico laico che difende i diritti. Di tutti". La comunità Santa Chiara che da anni "lavora per l'inclusione di tutte le etnie e di tutte le religioni, per i più poveri, per i più bisognosi non si sente rappresentata da questo ministro, che fa solo i suoi interessi e che è sempre stato in campagna elettorale, senza mai interessarsi dei problemi veri dell'Italia".