Decreto semplificazione, Orlando: "Ok sfoltire norme, attendo testo"

"Occorrerà attendere un testo definitivo per esprimere una posizione compiuta, ma è evidente che qualsiasi intervento normativo volto a sfoltire la giungla di norme, articoli, codici e regolamenti che attanaglia le amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali o anche di interventi e azioni sociali e culturali non potrà che essere il benvenuto". Questo il commento del sindaco Leoluca Orlando sul decreto semplificazione. "Se poi questo intervento normativo - ha aggiunto Orlando - come annunciato dal premier Conte, sarà orientato in materia di infrastrutture a favorire la mobilità in chiave sostenibile, evitando al contempo una deregulation che potrebbe favorire infiltrazioni criminali e corruzione, non potremo che esserne soddisfatti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.