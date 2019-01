Decreto salvini, Chinnici (Pd): "Bene Orlando, sulla sicurezza niente propaganda"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il tema della sicurezza meriterebbe provvedimenti efficaci e concreti, non certo quelli propagandistici di Salvini che rischiano invece di essere controproducenti. Il Partito Democratico di Palermo sostiene il sindaco Orlando in questa battaglia di civiltà: non si gioca sulle vita umana per una fini elettorali. Palermo si conferma capitale dei diritti e modello per il Paese". Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo sulla decisione di Orlando di sospendere il decreto sicurezza nel capoluogo siciliano.